Эти собаки любят своих хозяев и готовы защитить их в любое время.

Если вы ищете собаку, которая всегда вас защитит или ту, что станет только "вашей", то стоит смотреть на породы, которые привязываются к одному человеку. В частности ветеринар Лайза Кан рассказала для издания Parade Pets о породах, которые являются очень преданными своему хозяину.

"В то время как некоторые собаки, такие как золотистые ретриверы, дружелюбны и общительны со всеми, кого встречают, другие породы известны своей избирательностью. Эти собаки часто развивают сильную эмоциональную привязанность и связь со своей семьей (или одним конкретным человеком в семье) и могут быть настороженными или отстраненными от других", - подчеркнула специалист.

Акита

По словам Кан, эту породу часто могут путать с меньшими шиба-ину.

Видео дня

"Эти японские охотничьи и сторожевые собаки сильные и преданные. Они крепко привязываются к людям и очень защищают их, но могут быть отстраненными от незнакомцев", - предупредила ветеринар.

Также эту породу легко обучать с самого детства, ведь таким образом они смогут защитить себя и хозяина. Как отметила специалист, вряд ли можно найти более преданную собаку, как акиту.

"Это иллюстрирует история Хатико, который продолжал ежедневно ждать на железнодорожной станции в течение девяти лет после смерти своего хозяина", - добавила Кан.

Чау-чау

Эта порода родом из древнего Китая. Чау-чау имеет королевское достоинство льва, хотя больше похож на большого плюшевого медведя. Несмотря на свою пушистую шерсть, чау-чау немного нелюдимы и упрямы. Однако они являются опрятными, тихими и очень преданные своим хозяевам.

"Эти умные собаки имеют выразительный внешний вид и темперамент. Они более независимы, чем ласковые, и склонны выбирать одного человека в семье, с которым они особенно близки", - объяснила эксперт.

Австралийский скотовод

По словам Кан, эта порода была выведена для выпаса крупного рогатого скота, поэтому почти все время находилась со своими хозяевами.

"Как домашние любимцы, эти умные и бесстрашные собаки очень преданные", - заверила ветеринар.

Кане-корсо

Кане-корсо происходят из Италии и имеют давнюю родословную огромных боевых и защитных служебных собак. Несмотря на то, что они имеют устрашающий вид, эти собаки полны любви, которую дарят своим близким людям.

"Хотя кане-корсо преданные и ласковые со своими семьями, изначально они были сторожевыми собаками и могут быть осторожными и сдержанными с незнакомцами. Из-за их темперамента и больших размеров они нуждаются в значительных тренировках и социализации", - добавила специалист.

Другие интересные материалы о собаках

Ранее ветеринар назвал 9 способов, которыми люди могут непреднамеренно сокращать жизнь своей собаки. По его словам, собаки могут прожить меньше, если их владельцы допускают избыточный вес или ожирение, дают животному много лакомств и не выгуливают его.

Также ошибками людей в уходе за собаками являются: нечистка зубов собаке, кормление сухим кормом, игнорирование осмотра ветеринаром и отсутствие социализации животного.

Кроме того, эксперты назвали 9 пород собак, которые подойдут для квартиры. В этот перечень вошли кавалер Кинг Чарльз спаниель, бишон фризе, кубинская шелковая собака или гаванский бишон, английский бульдог, йоркширский терьер, ши-цу, мопс, французский бульдог и виппет.

Вас также могут заинтересовать новости: