Странам гораздо выгоднее атаковать врага дешевыми и компактными дронами, чем дорогостоящими БПЛА.

Во времена глобальной войны с терроризмом американский ударный дрон MQ-9 Reaper был самым страшным оружием. Тем не менее в наше время этот беспилотник стал более уязвимым. Такое мнение высказал военный обозреватель и журналист Майкл Пек в своей колонке для Business Insider.

Проблемы больших дронов

Эксперт напомнил, что размах крыльев MQ-9 Reaper составляет 20 метров или даже больше, в зависимости от модификации. Стоимость таких беспилотников составляет около 30 миллионов долларов. Их сбивали над Йеменом, Ливаном и Украиной.

Поэтому все чаще в Европе размышляют над тем, стоит ли продолжать покупать такие дорогие беспилотники. Вместо этого можно закупить сразу несколько более дешевых и компактных БПЛА, которые можно потерять без серьезного ущерба бюджету.

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"Средневысотные БПЛА большой продолжительности полета могут обеспечить постоянное наблюдение, в том числе сквозь облака с помощью радара с синтезированной апертурой (SAR), но только если они смогут выжить", - рассказал военный обозреватель Роберт Толласт в своем эссе для британского аналитического центра Royal United Services Institute.

Пек отметил, что по меньшей мере 15 единиц MQ-9 Reaper были сбиты хуситами над Йеменом с октября 2023 года. Семь из них были уничтожены в марте и апреле 2025 года, а суммарные убытки оцениваются в более чем 500 миллионов долларов.

Эксперт подчеркнул, что страны с более развитыми средствами ПВО смогут сбивать MQ-9 Reaper еще эффективнее. Еще одна проблема заключается в том, что беспилотные системы развиваются с такой скоростью, что дорогое и инновационное оружие уже спустя несколько лет устаревает.

Например, Великобритания в 2024 году вывела из эксплуатации флот БПЛА Watchkeeper, которые впервые поднялись в воздух в 2010 году, но появились на вооружении только в 2018 году. Задержки, технические проблемы и несколько аварий привели к тому, что британцы признали эти беспилотники малоэффективными.

Война в Украине расставила все на свои места

Пек добавил, что главной проблемой подобных беспилотников является их высокая стоимость. Похожая ситуация произошла с Bayraktar TB-2, которые в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину стали серьезной угрозой для оккупантов. В последние же годы украинские войска стали очень редко применять эти беспилотники.

Обозреватель считает, что многим странам гораздо выгоднее атаковать врага целым полчищем дешевых FPV-дронов. По его словам, эти дроны уже стали доминирующим оружием в Украине.

В Украине создали дрон с дальностью полета до 1600 км - что известно

Ранее в Киеве состоялась выставка новейших образцов украинского вооружения, посвященная Дню пехотинца. Одним из экспонатов на выставке оказался ударный беспилотник FP-1.

По предварительной информации, FP-1 может летать на расстояние до 1600 км при боевой части в 120 кг.

Журналист и обозреватель Дэвид Экс отметил, что цена дрона может составлять более 100 тысяч долларов. Он подчеркнул, что FP-1 - это односторонний ударный беспилотник, который врезается в цель и взрывается.

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