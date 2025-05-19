Продуманная тактика позволила Украине нанести значительный урон российскому флоту на Черном море, даже не вступая в традиционные морские бои.

Во время войны против Украины некоторые из самых больших потерь России произошли в Черном море из-за чего российский Черноморский флот утратил большую часть своего былого престижа.

Как отметил обозреватель оборонных новостей 19FortyFive, разведывательный аналитик Исаак Зейтц, после этого многие эксперты списали Черноморский флот Российской Федерации (ЧФ РФ) как грозную боевую силу.

До войны, как отметил Зейтц, ЧФ РФ был ключевым в региональном доминировании России. Базируясь в аннексированном Севастополе, флот был призван контролировать Черное море, поддерживать операции в восточной части Средиземного моря и сдерживать влияние НАТО.

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Он включал надводные корабли, подводные лодки, десантные суда и суда поддержки, его поддерживали береговые ракетные системы и морская авиация. "Стратегическое расположение флота позволило России проецировать силу по всему региону и поддерживать сильное морское присутствие", - констатировал обозреватель.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину ЧФ РФ сыграл заметную роль. Он обеспечил морскую блокаду Украины, наносил удары крылатыми ракетами с моря и поддерживал десантные операции вдоль южного побережья. Флот сыграл важную роль в осаде Мариуполя и оккупации острова Змеиный. Эти операции продемонстрировали наступательные возможности флота и его интеграцию в более широкую военную кампанию РФ.

Однако, подчеркнул Зейтц, доминирование флота вскоре было поставлено под сомнение, когда 13 апреля 2022 года Украина потопила флагман ЧФ РФ, ракетный крейсер "Москва". Это стало крупнейшей потерей российского флота со времен Второй мировой войны.

Аналитик отметил, что несмотря на то, что у Украины практически не было флота, она эффективно использовала асимметричную войну для противодействия ЧФ РФ. Она развернула комбинацию отечественных и западных противокорабельных ракет, включая системы "Нептун"и "Гарпун", а также стала пионером в использовании морских беспилотников и беспилотных надводных кораблей для ударов по российским кораблям и инфраструктуре. Эта тактика позволила Украине нанести значительный урон флоту, не вступая в традиционные морские бои.

К началу 2025 года украинские силы уничтожили или повредили не менее 20 российских судов, включая подводную лодку класса "Кило" "Ростов-на-Дону". Эти потери заставили РФ пересмотреть свою военно-морскую позицию в регионе.

По мере усиления украинских атак Черноморский флот начал перемещать свои основные силы из Севастополя в порт в Новороссийске. Этот стратегический вывод ознаменовал собой значительный сдвиг в морской стратегии России и молчаливое признание растущих возможностей Украины.

"Перемещение в Новороссийск имело несколько последствий. С оперативной точки зрения порт не имел инфраструктуры и стратегического расположения Севастополя, что ограничивало возможности флота по проецированию силы на западную часть Черного моря. Этот шаг также сократил военно-морское присутствие России вблизи Крыма, ослабив ее контроль над морскими территориями региона", - констатировал Зейтц.

Хотя успехи Украины в Черном море были впечатляющими, США и их союзники сыграли большую роль во многих операциях Украины. Военно-морские силы НАТО, особенно Турции, Румынии и США, увеличили свое присутствие в регионе, проводя более частые патрули и совместные учения.

БПЛА и спутники НАТО также часто ищут цели и уязвимые места и передают разведданные Украине. Эта деятельность демонстрирует большую, но скрытую роль НАТО в войне, поскольку некоторые из самых успешных ударов Украины были нанесены с использованием оружия и разведданных НАТО.

Однако, как отметил обозреватель, несмотря на недавние неудачи, ЧФ РФ остается активной боевой силой, регулярно действуя в Черном море. Хотя флот реже участвует в масштабных ракетных ударах по Украине, совсем недавно ЧФ РФ принял участие в отражении массированной атаки украинских беспилотников, в которой, по некоторым данным, было задействовано более 500 беспилотных летательных аппаратов всех типов.

"Операции Украины в Черном море определенно ограничили военно-морские возможности России, но Черноморский флот не бездействует, как ошибочно предполагают некоторые отчеты. По мере продолжения войны Россия корректировала свою тактику и стратегию, чтобы защитить себя от асимметричных операций Украины", - отметил обозреватель.

"Однако для флота такого размера, как российский, эти неудачи удивительны и, честно говоря, непростительны", - высказал мнение Зейтц.

Несмотря на эти неудачи, ЧФ РФ сохранил оперативные возможности. Российские военные корабли продолжали запускать "Калибры" по Украине из более безопасных вод в восточной части Черного моря.

Черноморский флот России

Недавно офицер спецназа армии США Стив Балестриери заявил, что Украина унизила Черноморский флот Путина без собственных кораблей. Он отмечал, что уцелевшие российские корабли сбежали в безопасные гавани, не научившись воевать против украинских морских дронов.

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