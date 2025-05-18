Украинская разведка считает, что таким образом россияне усиливают тактику запугивания.

В ночь на 19 мая Россия планирует "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты со стратегического ракетного комплекса "Ярс". Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

"С целью демонстративного давления и запугивания Украины, а также государств-членов ЕС и НАТО государство-агрессор Россия в ночь на 19 мая 2025 года намерена осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс", - говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, ракету с "учебным боеприпасом" должен запустить мобильный наземный комплекс из состава 433 полка 42 дивизии 31 армии Ракетных войск стратегического назначения государства-агрессора. Запуск должны осуществить из района населенного пункта Свободный в Свердловской области (административный центр - Екатеринбург).

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ГУР не называет возможную цель удара, но отмечает, что дальность полета указанной ракеты составляет более 10 тысяч километров. Отметим, что прямое расстояние от места запуска до восточной границы Украины составляет около 1700 километров, а до западной - 2700 км. То есть вся территория нашей страны находится в потенциальной зоне поражения этой ракеты.

Справка УНИАН. Ракетный комплекс "Ярс" (РС-24) был разработан Московским институтом теплотехники и предназначен для замены более старых систем, таких как "Тополь". Был принят на вооружение в 2009 году. Существует в двух версиях - как мобильная установка и шахтный комплекс.

Россия демонстративно угрожает стратегическими ракетами

Как писал УНИАН, в ноябре прошлого года Россия впервые применила против Украины ракету средней дальности "Орешник". Ею ударили по территории завода "Южмаш" в Днепре. При этом была применена кинетическая боевая часть без взрывчатки.

Несмотря на то, что Россия постоянно обстреливает Украину ракетами, которые могут оснащаться ядерной боевой частью (например, "Искандер"), применение именно "Орешника" приобрело определенный резонанс. Это был первый случай применения в реальной войне стратегической ракеты с разделяющейся боевой частью. Такие ракеты до сих пор рассматривались исключительно как инструмент ядерного сдерживания, а не ведения конвенциональной войны.

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