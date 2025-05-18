19 мая в православной церкви по новоюлианскому календарю вспоминают преподобного Иоанна Готфского. Рассказываем, какие у этого праздника традиции и запреты, с чем связаны приметы дня и кого почитают верующие по юлианскому (старому) календарю.
- Какой праздник сегодня церковный по новому стилю
- Какой сегодня церковный праздник в Украине по старому стилю
- О чем просят святого Иоанна, обычаи дня и чего нельзя делать сегодня
- Кто отмечает именины 19 мая
- Приметы 19 мая
Какой праздник сегодня церковный по новому стилю
19 мая - день памяти преподобного Иоанна, который был епископом в Готфии (средневековый Крым).
Иоанн жил в VIII веке, родом был из Тавроскифии (Крым). У него были благочестивые родители, и они с детства посвятили сына на служение Богу, а в юности он стал иноком.
В 754 году Иоанна избрали епископом Готфии, и он свою жизнь посвятил тому, чтобы добиться иконопочитания. Похоронен святой в монастыре Парфенит у горы Аю-Даг в Крыму, в этих местах епископ еще при жизни построил храм Петра и Павла. Ныне в монастырь приезжают люди с тяжелыми заболеваниями - говорят, что там они чудесным образом исцеляются.
Какой сегодня церковный праздник в Украине по старому стилю
19 мая в юлианском календаре - день памяти праведника Иова Почаевского.
О чем просят святого Иоанна, обычаи дня и чего нельзя делать сегодня
Как уже говорили, в молитвах к святому обращаются с просьбами исцелить от болезней, особенно очень тяжких.
В народе день прозвали Иван Долгий и сегодня принято сажать огурцы - говорят, что тогда они вырастают хрустящими и не горчат.
Среди запретов дня - не следует думать о плохом, унывать, ругаться и лениться.
Народные приметы не советуют сегодня стричь волосы и брать или давать в долг хлеб и соль - к безденежью.
Кто отмечает именины 19 мая
День ангела сегодня у Анастасии, Андрея, Александра, Антона, Василия, Виктора, Григория, Максима, Матвея, Михаила, Николая, Павла, Дмитрия, Ивана, Сергея. У Дениса сегодня именины по старому календарю.
Приметы 19 мая
По особым приметам погоды на Ивана можно понять, каким будет месяц и урожай:
- сильные росы - к богатому урожаю;
- петухи раскукарекались и слышен сильный аромат цветов - быть дождю;
- туман выпал - уродятся грибы.
Хорошим знаком в этот день считается попасть под дождь - верят, что он обладает целительной силой и может излечить от болезней.