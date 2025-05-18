Православный праздник сегодня в народном календаре получил название Иван Долгий.

19 мая в православной церкви по новоюлианскому календарю вспоминают преподобного Иоанна Готфского. Рассказываем, какие у этого праздника традиции и запреты, с чем связаны приметы дня и кого почитают верующие по юлианскому (старому) календарю.

Какой праздник сегодня церковный по новому стилю

19 мая - день памяти преподобного Иоанна, который был епископом в Готфии (средневековый Крым).

Иоанн жил в VIII веке, родом был из Тавроскифии (Крым). У него были благочестивые родители, и они с детства посвятили сына на служение Богу, а в юности он стал иноком.

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В 754 году Иоанна избрали епископом Готфии, и он свою жизнь посвятил тому, чтобы добиться иконопочитания. Похоронен святой в монастыре Парфенит у горы Аю-Даг в Крыму, в этих местах епископ еще при жизни построил храм Петра и Павла. Ныне в монастырь приезжают люди с тяжелыми заболеваниями - говорят, что там они чудесным образом исцеляются.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по старому стилю

19 мая в юлианском календаре - день памяти праведника Иова Почаевского.

О чем просят святого Иоанна, обычаи дня и чего нельзя делать сегодня

Как уже говорили, в молитвах к святому обращаются с просьбами исцелить от болезней, особенно очень тяжких.

В народе день прозвали Иван Долгий и сегодня принято сажать огурцы - говорят, что тогда они вырастают хрустящими и не горчат.

Среди запретов дня - не следует думать о плохом, унывать, ругаться и лениться.

Народные приметы не советуют сегодня стричь волосы и брать или давать в долг хлеб и соль - к безденежью.

Кто отмечает именины 19 мая

День ангела сегодня у Анастасии, Андрея, Александра, Антона, Василия, Виктора, Григория, Максима, Матвея, Михаила, Николая, Павла, Дмитрия, Ивана, Сергея. У Дениса сегодня именины по старому календарю.

Приметы 19 мая

По особым приметам погоды на Ивана можно понять, каким будет месяц и урожай:

сильные росы - к богатому урожаю;

петухи раскукарекались и слышен сильный аромат цветов - быть дождю;

туман выпал - уродятся грибы.

Хорошим знаком в этот день считается попасть под дождь - верят, что он обладает целительной силой и может излечить от болезней.

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