Умерла любимая собака семьи знаменитости, которая жила с ними 19 лет.

Голливудская актриса Джулия Робертс поделилась печальным известием: 16 мая 2025 года умерла ее любимая собака Миртл.

О смерти любимца Робертс рассказала в своем Instagram. Она прожила с семьей звезды 19 лет.

"Наша Миртл. Легенда. 2006-2025", - написала Робертс.

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Муж актрисы, оператор Дэнни Модер, также почтил память Миртл: "Воплощение верности и преданности, даже если она однажды укусила пиццайола. RIP Миртл".

История Миртл

Миртл стала частью семьи Робертс-Модер в 2006 году, между рождением их близнецов Гейзел и Финнеуса в 2004 году и сына Генри в 2007 году. Собака была не только любимицей семьи, но и появлялась вместе с Робертс в рекламной кампании Chopard Loves Cinema в 2023 году, пишет People.

В декабре 2024 года Джулия Робертс поддержала организацию по спасению собак Frankie Lola and Friends, сотрудничая с брендом Be Love Apparel для сбора средств. Она поделилась фото с шоколадным лабрадором, призывая поддержать инициативу.

Фанаты актрисы выразили соболезнования в комментариях к ее публикации, отмечая, что Миртл была настоящей легендой и верным другом.

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