Подсчет голосов продолжается.

Власти Румынии официально обвинили Российскую Федерацию в очередном вмешательстве в президентские выборы.

Сегодня вечером спикер румынского министерства иностранных дел Андрей Тарнеа написал в микроблоге X, что они фиксируют в социальных сетях российскую кампанию фейковых новостей, которые и должны повлиять на избирательный процесс в стране:

"Во время президентских выборов, проходящих в Румынии, мы снова видим признаки российского вмешательства. Вирусная кампания фейковых новостей в Telegram и других социальных сетях имеет целью повлиять на избирательный процесс. Это было ожидаемо, и власти развенчали фейковые новости".

Выборы в Румынии

Напомним, предыдущие президентские выборы в Румынии отменили из-за серьезных нарушений избирательного процесса, иностранного вмешательства и использования непрозрачных цифровых технологий.

Видео дня

Тогда спецслужбы страны обнаружили доказательства вмешательства России, которые включали манипуляции в социальных сетях, направленные на поддержку ультраправого пророссийского политика Калина Георгеску.

Были назначены новые выборы, которые состоялись сегодня, 18 мая. Во втором туре соревновались проевропейский кандидат Никушор Дан и ультраправый националист Джордже Симион.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 81% голосов лидирует Никушор Дан. Тем временем Симион уже объявил о своей победе.

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