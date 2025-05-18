Власти Румынии официально обвинили Российскую Федерацию в очередном вмешательстве в президентские выборы.
Сегодня вечером спикер румынского министерства иностранных дел Андрей Тарнеа написал в микроблоге X, что они фиксируют в социальных сетях российскую кампанию фейковых новостей, которые и должны повлиять на избирательный процесс в стране:
"Во время президентских выборов, проходящих в Румынии, мы снова видим признаки российского вмешательства. Вирусная кампания фейковых новостей в Telegram и других социальных сетях имеет целью повлиять на избирательный процесс. Это было ожидаемо, и власти развенчали фейковые новости".
Выборы в Румынии
Напомним, предыдущие президентские выборы в Румынии отменили из-за серьезных нарушений избирательного процесса, иностранного вмешательства и использования непрозрачных цифровых технологий.
Тогда спецслужбы страны обнаружили доказательства вмешательства России, которые включали манипуляции в социальных сетях, направленные на поддержку ультраправого пророссийского политика Калина Георгеску.
Были назначены новые выборы, которые состоялись сегодня, 18 мая. Во втором туре соревновались проевропейский кандидат Никушор Дан и ультраправый националист Джордже Симион.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 81% голосов лидирует Никушор Дан. Тем временем Симион уже объявил о своей победе.