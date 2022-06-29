Россия стремится установить сферы влияния и прямого контроля с помощью принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии.

Лидеры стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) в новой стратегической концепции признали, что Россия представляет прямую угрозу безопасности Альянса.

Об этом в микроблоге Twitter сообщил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг.

"Лидеры НАТО только что согласовали нашу новую стратегическую концепцию, программу для нашего альянса в более конкурентном мире", - подчеркнул Столтенберг.

При этом, в новом документе сказано, что "Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников и мира и стабильности в евроатлантическом регионе".

В частности, сказано, что Россия стремится установить сферы влияния и прямого контроля с помощью принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии.

Как сообщал УНИАН, в своем выступлении-обращении на саммите НАТО в Мадриде президент Владимир Зеленский призвал найти место в Украине совместном пространстве безопасности.

Президент Украины настаивает, что на восточном фланге НАТО не должно быть "серой" зоны.

Также он отметил, что Россию нужно изолировать, она не должна быть в тех международных структурах, которые сама же хочет уничтожить.

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