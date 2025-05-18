Исполнительница и одна из победительниц конкурса делает точные прогнозы ежегодно вместе со своим другом.

Австрийская певица и победительница Евровидения-2014 Кончита Вурст (Томас Нойвирт) вместе со своим другом Мартином Целем удивили фанатов, предсказав победителей конкурса четыре года подряд.

В сети появилось видео, на котором Кончита и ее друг четыре раза безошибочно называют победителя песенного конкурса. В этом году Вурст предсказала победу австрийцу JJ с песней "Wasted Love"

Кончита публикует свои прогнозы ежегодно с 2022 года, и каждый раз ее предсказания оказываются точными. Победы, которые она предсказала:

2022: Украина - Kalush Orchestra с песней "Stefania".

2023: Швеция - Loreen с песней "Tattoo".

2024: Швейцария - Nemo с песней "The Code".

2025: Австрия - JJ с песней "Wasted Love".

"Кончита Вурст 4 раза угадывала победителей - она что-то знает?", - пишет паблик OGAE Ukraine: Новости Евровидения.

"Евровидение-2025" - кто победил

Напомним, что в субботу, 17 мая, состоялся гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2025". Свои номера показали представители 26 стран. Что касается группы Ziferblat, то наши представители за песню "Bird of Pray" получили сначала 60 голосов от жюри и заняли 14 место.

Однако после добавления голосов зрителей ситуация изменилась. Украинцы заняли 9 место на "Евровидении-2025" и получили суммарно 218 баллов.

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