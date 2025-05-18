В Генштабе пообещали создать рабочую группу "для всестороннего изучения обстоятельств", изложенных в публикации Ширшина.

Генштаб ВСУ создаст рабочую группу для изучения обстоятельств, из-за которых командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин решил подать в отставку. Об этом говорится в заявлении Генштаба.

"По распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях", - сообщили в Генштабе.

Там также пообещали "отдельно детально" проанализировать приказы и распоряжения, "поступавшие с разных уровней военного управления, на предмет целесообразности принятых решений в сложившейся боевой обстановке".

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"По результатам проверки будут приняты соответствующие решения", - пообещали в Генштабе.

Заявление комбата Ширшина: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин раскритиковал военное руководство и заявил, что увольняется.

Он, в частности, обвинил военное руководство в бессмысленных задачах, которые приводят к потерям людей.

"Дебильнее задач, как на текущем направлении, я не получал. Когда-нибудь расскажу детали, но тупорылая потеря людей, дрожание перед бестолковым генералитетом, кроме как к провалам, не приводит ни к чему. Все, на что способны, - выговоры, расследования, наложение взысканий", - написал Ширшин в фейсбуке и добавил, что подал рапорт на увольнение с должности.

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