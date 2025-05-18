Власти упустили момент, когда надо было провести реформу ТЦК, считает Роман Синицын.

В Украине упустили тот момент, когда нужно было провести реформу ТЦК, чтобы не возникло такое явление, как "бусификация".

Командир экипажа БпЛА Роман Синицын в эфире на "Армия TV" рассказал, как военные относятся к насильственной мобилизации в Украине.

В целом, как отметил военный, "бусификация" - это не хорошая история в медийном плане, поскольку россияне очень сильно ее качают и используют. "Эти нарративы о людоловах - они откровенно вредят", - отметил он.

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По мнению Синицына, власти пропустили этот момент, когда можно и нужно было делать реформу ТЦК, чтобы придать ему "человеческое лицо".

"И сейчас мы имеем то, что имеем. Но с другой стороны, мы граждане Украины. Это конституционная обязанность защищать свое государство. Если ты здоровый мужчина, то что тебе мешает это делать? Страшно? Всем страшно", - констатировал Синицын.

Мобилизация в Украине: важные новости

Накануне представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что территориальные центры комплектования вообще не должны ловить уклонистов от мобилизации. Он также отметил, что рекрутинговые центры в Украине не смогут заменить ТЦК.

В то же время в правительстве сообщили, что в Украине в ближайшее время не планируют существенных изменений в критериях и подходах к бронированию от мобилизации военнообязанных. Там отметили, что на сегодня эти критерии четко выписаны, цифровизированы.

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