Президент Украины подарил понтифику особую икону.

Президент Украины Владимир Зеленский подарил Папе Римскому Льву Льву XIV икону, написанную на фрагменте ящика из-под тяжелых артиллерийских вооружений, привезенного из-под Изюма. Об этом сообщил глава государства в своем телеграм-канале.

"Для многих народов образ матери с ребенком - это символ жизни, которая должна быть защищена. Сегодня мы передали Папе Римскому Льву XIV особую икону - "Божью Матерь с младенцем", написанную на фрагменте ящика из-под тяжелых артиллерийских вооружений, привезенного из-под Изюма".

Как пояснил Зеленский, эта икона - "о наших детях, о тех, кто пострадал от войны, кого намеренно похитила и депортировала Россия и кого очень ждут дома, в Украине".

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"Мы молимся за жизнь всех наших депортированных детей и надеемся на поддержку Ватикана в этом вопросе, чтобы все - и дети, и украинские пленные - вернулись домой", - добавил он.

Участие Зеленского в торжествах по случаю интронизации Папы Льва XIV

Как сообщал ранее УНИАН, в церемонии интронизации нового Папы Римского Льва XIV принимал участие президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди. Также на событие прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио. Всего на церемонии присутствовали более 150 международных делегаций во главе с монархами, президентами и премьер-министрами.

После завершения инаугурационной мессы Папа встретился с президентом Украины Зеленским и первой леди Еленой Зеленской. По словам главы государства, понтифик заверил, что он может сыграть важную роль в завершении войны в нашей стране. Зеленский поблагодарил Ватикан "за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией" и заверил, что Украина готовы "к диалогу в любом формате ради реальных результатов".

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