Смерть и рарушения русские считают отличным способом для привлечения гостей.

Российские оккупационные власти не будут восстанавливать разрушенные районы захваченных городов, а намерены показывать их туристам. Об этом в комментарии ТАСС заявил главарь группировки "ДНР", подчиненной Кремлю, Денис Пушилин.

"У многих на слуху все, что связано, в том числе и с героическими населенными пунктами, конечно, это будет вызывать и в последующем внимание у туристов, чтобы посмотреть, что такое Авдеевка, что такое Угледар, что такое Артемовск, ранее Бахмут, и прочие населенные пункты. Можно <...> целый квартал, просто консервировать, чтобы было понятно, с чем сталкивались люди на разных этапах", - заявил он.

Разумеется, при этом Пушилин наврал, что все разрушения городам Донбасса причинила якобы украинская армия, хотя на самом деле это устроили российские войска.

Видео дня

А пока оккупанты собираются показывать руины городов туристам, тысячи жителей захваченного и разрушенного Мариуполя жалуются на то, что новые "власти" за три года так и не выполнили своих обещаний о восстановлении разрушенных домов.

"Мы чувствуем себя захваченными и порабощенными. То, что происходит последние 3 года - это рейдерский захват. Власти ДНР отбирают у нас квартиры и дома, был отжат почти весь малый бизнес", - приводит жалобы горожан украинский журналист Денис Казанский.

Также жители Мариуполя рассказывают, что за 3 года оккупанты так и не восстановили ни одной детской больницы, и в городе теперь нет ни одного детского отделения, где могли бы лежать дети. Важно подчеркнуть, что до прихода "русского мира", такие больницы в городе были - просто они оказались на пути "освободителей".

Ситуация на оккупированных территориях

Как писал УНИАН, россияне значительно усилили политику по принуждению украинцев к выезду с временно оккупированных территорий. Для местного населения создают невыносимые условия, чтобы те уезжали прочь, а на их место привозят колонистов из России.

В Крыму, который находится под оккупацией уже более 11 лет, Россия добилась значительных успехах в замещении населения. По имеющимся оценкам, сегодня более трети жителей полуострова - это российские колонисты, прибывшие туда после силового захвата Крыма в 2014 году.

Вас также могут заинтересовать новости: