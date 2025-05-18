До сих пор тестовые пуски межконтинентальных ракет россияне осуществляли с "Плесецка", но после взрыва в сентябре космодром, похоже, впал в немилость.

Согласно данным украинской разведки, Россия планирует осуществить "учебно-боевые пуски" межконтинентальной ракеты РС-24 "Ярс" уже этой ночью с нетипичного места. Недавно космодром "Плесецк", откуда обычно запускали такие ракеты, подвергся значительным разрушениям из-за аварии, отмечает портал Defense Express.

Аналитики отмечают, что за время своего существования космодром, который также является площадкой для тестовых запусков стратегических ядерных ракет, получил плохую репутацию из-за ряда трагедий.

Последняя известная авария значительного масштаба произошла на "Плесецке" в конце сентября 2024 года. Как считается, тогда прямо в пусковой шахте взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат". Причем взрыв был настолько мощным, что на месте пусковой шахты остался лишь огромный кратер. Россияне по понятным причинам пытались скрыть это "событие", поэтому остается неизвестным, сколько людей погибли тогда.

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Более ранние инциденты на космодроме относятся к 2013 году, когда во время плановых работ по очистке емкости из-под ракетного топлива погибло несколько офицеров. А в 2002 году там взорвалась ракета-носитель "Союз-У". Это произошло через полминуты после пуска, тогда погиб один человек.

Самой масштабной катастрофой на "Плесецке", по крайней мере из тех, о которых известно публично, был взрыв ракеты "Восток-2М" вместе со спутником в 1980 году. Тогда жертвами катастрофы стали до 50 человек.

В 1973 году на космодроме взорвалась ракета-носитель "Космос-3М" - во время ее заправки. Тогда погибли до 10 человек. А в 1987 году из-за пожара на территории космодрома погибли пятеро, но тот случай не был связан непосредственно с самими ракетами.

Россияне надумали запустить межконтинентальную ракету

Как писал УНИАН, ранее сегодня Главное управление разведки сообщило, что в ночь на 19 мая Россия планирует осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты со стратегического ракетного комплекса "Ярс".

Самым удивительным является то, что запуск запланирован не с "Плесецка", который является основной площадкой для всех подобных пусков, а из района Урала. Если точно - то из Свердловской области.

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