Жена и дочь Алексея выехали из населенного пункта.

В середине октября житель Межевой Днепропетровской области сбил два российских БпЛА "Молния" с помощью охотничьего ружья.

Как рассказал "Суспільному" сам Алексей Зиненко, вражеские дроны летели низко, поэтому ему удалось попасть по ним. Мастер леса Межевского лесничества говорит, что вражеские БПЛА над Межевой – явление частое.

"Я FPV-ишек не слышу и "Молния" уже как близко, только тогда могу ее услышать. Просто зашел в холодок к соседке под яблоню, убежал от этих FPV-ишек и стоял. Смотрю, голуби плохо летают – низко, боятся чего-то. Я же смотрю на небо – ничего не вижу. А он так со стороны залетает низко и звук у него такой мотор ву-ву-ву с перерывами", – вспомнил мужчина.

Видео дня

По словам Алексея Зиненко, он взял дома охотничье ружье и "бахнул, как по гусю" по вражескому беспилотнику:

"Он только зажужжал, вверх начал подниматься – и все, крыльями замотылял и пошел вниз. Я так прикинул, где он должен упасть. Пока добежал, чтобы посмотреть, – он пролетел над садиком. И тогда жду, что он где-то гупнет – ничего. Время прошло, я поехал за хлебом. И народ говорит, что упала "Молния".

Второй раз ему удалось уничтожить российский беспилотник уже через несколько дней.

Алексей работает мастером леса уже 35 лет, а оружием владеет с 1987-го. Он признался, что хотел бы сбивать и вражеские FPV-дроны. Однако военные сказали, что лучше этого не делать, поскольку мужчина может пострадать сам.

Жена и дочь Алексея выехали из населенного пункта. Мужчина же остался, поскольку в квартиру с собаками нельзя, а пристроить их негде, рассказала его дочь. Мастер леса отметил, что желания эвакуироваться у него нет:

"Как-то чуйки нет такой, чтобы убегать уже. Как-то доверяю я ВСУ. И не городской я житель – мне в селе лучше. Еще собаки, коты, дом. Двое собак, трое котов своих, куча соседских ходит – я их кормлю. Да не хочу я, как-то жить можно здесь, и на работу заглядываю, что там порядок".

Война в Украине: вы могли это пропустить

Мониторинговый проект DeepState сообщил о том, что российские захватчики захватили населенный пункт на Харьковщине. Речь о селе Степная Новоселовка Купянского района.

Между тем защитники из рядов "Азова" взяли в плен на Добропольском и Константиновском направлениях 21 россиянина. Часть оккупантов сдалась добровольно.

Вас также могут заинтересовать новости: