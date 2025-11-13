Отмечается, что часть из них сдалась в плен добровольно, других пришлось заставлять сложить оружие.

Военнослужащие Сил обороны Украины взяли в плен 21 российского военного, сообщается в Telegram-канале 1-ого корпуса НГУ "Азов".

В сообщении отмечается, что пополнение обменного фонда произошло в полосе обороны бригад "Азова" в Донецкой области на Добропольском и Константиновском направлениях.

Примечательно, что некоторые российские оккупанты сдались добровольно украинским военным, тогда как других пришлось заставлять сложить оружие. В "Азове" отметили, что для них это лучший финал.

Сообщается, что операции по взятию российских военных в плен выполнили бойцы 12-й бригады "Азов" и 14-й бригады "Червона Калина", а также защитники 4-й бригады "Рубеж", которые закрыли врагу возможности отступления.

Для Украины пополнение обменного фонда дает возможность вернуть больше защитников, находящихся в российском плену.

"Каждый враг, взятый в плен, приближает возвращение наших собратьев из неволи", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео показаны российские оккупанты, они озвучили свои фамилии и поблагодарили украинских военных за сохраненные жизни.

Также бойцы "Азова" напомнили российским оккупантам, что в случае сдачи оружия они им гарантируют сохранение жизни. Отмечается, что во всех других случаях на положительный финал оккупантам не стоит рассчитывать.

Россия вербует иностранцев на войну против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что в столице Индии Дели 3 ноября состоялся протест, который организовали родственники мужчин, которых Россия завербовала воевать на своей стороне против Украины. Как рассказало большинство родственников, Россия обещала индийцам безопасную и высокооплачиваемую работу в сфере безопасности, а взамен их отправили на фронт. Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что правительство неоднократно предупреждало граждан о "рисках и опасностях" вступления в армию РФ. В ведомстве призвали Москву прекратить вербовку граждан Индии.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что сейчас 1436 граждан из 36 стран Африки воюют в Украине в рядах российской армии, то есть, на стороне оккупантов. При этом, Сибига добавил, что речь идет только о тех лицах, которых удалось идентифицировать. Он не исключил, что фактическое количество африканцев может быть выше. Глава МИД Украины поделился, что Россия вербует африканцев различными методами: одним предлагают деньги, а других обманывают или заставляют подписывать контракт с армией РФ под давлением.

