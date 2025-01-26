По словам эксперта, россияне уже более года используют такие дроны.

Российские оккупанты намеренно начиняют взрывную часть своих беспилотников шрапнелью и патронами, чтобы еще больше навредить мирному населению Украины. Об этом заявил заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире "Киев24".

"Россияне уже более года активно применяют БпЛА "Молния", потому что он активно применялся врагом на линии боевого соприкосновения против наших военных. Мы видим, что начиняют взрывные части шрапнелью или даже патроны прикручивают, в результате чего это может привести к гибели большого количества гражданского населения, которые находятся рядом с ударом этого дрона", - отметил эксперт.

По его словам, чтобы противодействовать такому оружию РФ, нужно работать средствами РЭБ, однако следует понимать, что это мощные системы, которые могут работать на 20-30 км.

"Надо работать по нему как можно на большую дистанцию для того, чтобы уже на подлетах к важным объектам или к городу можно было его приземлить. Хочу подчеркнуть, что кроме этих "Молний", враг активно использует и обычные FPV-дроны, если мы говорим о прифронтовых городах в приграничном участке. То есть враг не останавливается и не воюет ни одного дня, как нужно было бы воевать по всем конвенциям, а воюет как обычный террорист", - подчеркнул Храпчинский.

Обстрелы гражданского населения - последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты 25 января ударили по Харькову беспилотниками. Отмечается, что противник ударил по Холодногорскому, Киевскому и Шевченковскому районам.

Также сообщалось, что 20 января россияне сбросили КАБы на Золочев, что на Харьковщине. В результате атаки пострадали два человека, среди них - ребенок. Кроме того, из-за удара были разрушены три жилых дома, еще более 15 - повреждены.

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