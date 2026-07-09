Россияне массово рванули за бензином в Казахстан: на границе появились десятки блокпостов

После демонтажа незаконных дополнительных топливных баков транспортные средства возвращаются владельцам.

На фоне топливного кризиса в РФ россияне, проживающие в регионах, граничащих с Казахстаном, начали массово ездить в соседнюю республику за бензином. Чтобы предотвратить незаконное перемещение топлива, власти Казахстана установили на границе блокпосты, сообщает Министерство внутренних дел Казахстана.

Отмечается, что МВД республики продолжает системную борьбу с незаконным вывозом горюче-смазочных материалов с помощью транспортных средств, которые незаконно оборудуют дополнительными топливными баками.

Для усиления контроля вблизи автомобильных пунктов пропуска через государственную границу работают 59 полицейских постов. На них правоохранители совместно с представителями других государственных органов проверяют транспорт, следующий через границу.

Видео дня

С начала года в ходе таких проверок было выявлено 255 случаев эксплуатации автомобилей с незаконно переоборудованными дополнительными топливными баками, говорится в сообщении.

Все нарушители были привлечены к административной ответственности по части 7 статьи 590 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Среди них 195 иностранных граждан и 60 граждан Казахстана.

После демонтажа незаконно установленных дополнительных топливных баков транспортные средства вернули их владельцам.

Кроме того, как пишет The Moscow Times, власти Казахстана ранее ограничили въезд автомобилей из соседних стран до одного раза в сутки и ввели круглосуточное патрулирование приграничных трасс, чтобы не допустить вывоза топлива. Мобильные группы проверяют автоцистерны и бензовозы. Глава МВД Ержан Саденов сообщил о пресечении почти 600 попыток незаконного вывоза топлива с начала года. На фоне топливного кризиса в России жители регионов, граничащих с Казахстаном, – Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Новосибирской и Омской областей, – начали массово ездить в республику за бензином.

Наибольший поток автомобилей наблюдался в Уральске, расположенном примерно в 200 км от Самары. В Казахстане литр бензина стоит около 300–350 тенге (45–55 рублей), тогда как средняя цена в России составляет 74 рубля. При этом на фоне дефицита топливо в РФ продолжает дорожать. В ряде регионов цены уже превысили 90 рублей за литр, сообщают СМИ.

Дефицит топлива в России

Как писал УНИАН, в различных регионах РФ все чаще возникают конфликты на автозаправочных станциях из-за дефицита топлива, который усилился после ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ. Водители вынуждены часами стоять в очередях за бензином, что всё чаще приводит к ссорам, дракам и даже применению оружия. Кроме того, напряжённость среди населения усугубляет практика обслуживания отдельных категорий водителей вне очереди.

Вас также могут заинтересовать новости: