На видео видно падение горящего "Шахеда".

В сети появились кадры отражения российской ночной атаки в Киеве силами противовоздушной обороны. Соответствующее видео обнародовал народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко в Telegram.

"Это не фрагмент Blockbuster о звездных войнах, это (россияне) пытаются уничтожить украинцев", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что россиянам безразлично куда стрелять и кого убивать, потому что для них все украинцы являются целью.

"Их нация радуется от того, когда у нас гибнут обычные гражданские люди. Поэтому, когда я читаю о том, что виновата их политическая элита, мне становится смешно. Конечно она виновата, и когда-то земной или другой суд их найдет. Но эти "Шахеды" запускают обычные россияне, наших стариков с козой и собачкой убивает какой-то подросток россиянин, думая, что для него это обычная компьютерная игра", - отметил Федиенко.

Депутат добавил, что можно много писать о партнерах, об их помощи, но пока в Европе не будет войны - они украинцев не поймут.

Атака РФ на столицу - что известно

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские захватчики осуществили массированную комбинированную атаку против Украины. Киев стал главной целью оккупантов.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, Россия запустила около 430 дронов и 18 ракет. Известно о четырех погибших и десятках раненых, среди них дети.

В Киеве повреждено около 30 домов, попадания зафиксированы во всех районах.

