В Киеве повреждены 30 многоэтажек в 9 районах.

Сегодня ночью Россия массированно атаковала Киев и область дронами и ракетами, есть попадания во многих районах, в том числе в многоэтажки. Известно об одном погибшем человеке и более 20 пострадавших в Киеве и 6 в области.

Обновлено 7.35. Уже утром в Украине снова была объявлена воздушная тревога, в сети писали, что по Сумам был нанесен удар 2 гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Ракеты пролетели по всей Украине.

Обновлено 7.20. По данным полиции, в Киеве в результате российского удара пострадали примерно 30 жилых домов в в Днепровском, Подольском, Шевченковском, Соломенском, Голосеевском, Святошинском, Дарницком, Деснянском и Оболонском районах.

"Повреждены также медицинские учреждения, общественный транспорт, офисные помещения, магазины и транспортные средства", - говорится в сообщении.

Известно о погибшей пожилой женщине в Деснянском районе и 24 пострадавших, среди которых беременная женщина и 10-летний мальчик.

Так, по последним данным главы Киевской городской госадминистрации Тимура Ткаченко, в результате атаки погиб человек, количество пострадавших возросло до 24. Также он сообщал, что среди пострадавших десятилетний ребенок.

В ГСЧС рассказали о последствиях атаки и показали фото

Так, по данным спасателей, в Подольском районе произошло попадание в многоэтажку на уровне 15-го этажа. Спасены 13 человек.

В Днепровском районе ликвидировано возгорание двух квартир на первом этаже пятиэтажки площадью 50 кв. м. Спасены 17 человек. По другому адресу ликвидирован пожар на площади 30 кв. м, частичное разрушение на 19 и 21 этажах. Также горели деревянные дома спортивной базы.

В Дарницком районе возгорание площадью 5 кв.м на территории школы.

В Деснянском районе возник пожар в многоэтажке на уровне 7-го этажа. Во время тушения спасены 9 человек, еще 50 - эвакуированы. По другому адресу пожар многоэтажки на уровне 5-8 этажей. 1 человек погиб. Спасены 14 человек, из них 1 ребенок, 1 человек деблокирован из-под завалов.

В Соломенском районе произошло возгорание крыши и пятого этажа жилого дома. Во время тушения спасены 20 человек.

В Святошинском районе произошло попадание в жилой дом на уровне седьмого этажа. Также ликвидировано возгорание в 22-этажном жилом доме на уровне 19 этажа.

В Голосеевском районе произошло падение обломков на территории больницы. По другому адресу ликвидировано возгорание в здании на площади 15 кв. м.

В Шевченковском районе ликвидировано возгорание на открытой территории.

В Оболонском районе - попадание в 9-этажный жилой дом, в результате чего возникло возгорание квартир с 7 по 9 этажи на общей площади около 100 кв. м. Один человек спасен, пожар ликвидирован.

Под ударом была и Киевщина

В свою очередь председатель Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что количество пострадавших в результате вражеской атаки увеличилось до шести. Среди них один ребенок.

В Фастовском районе пострадал мужчина 1985 года рождения. С множественными ранами плеча он госпитализирован в местную больницу.

В Вышгородском районе травмированы трое. У мужчины 47 лет резаная рана предплечья. Он госпитализирован в местную больницу. У ребенка 7 лет травма лица. Также травмирован мужчина 56 лет.

В Бучанском районе у женщины 1969 года рождения посечена рука.

Также в Белой Церкви пострадал мужчина 1970 года рождения. С термическими ожогами тела он госпитализирован в местную больницу.

Российские атаки - последние новости

Как пишут СМИ, россияне начали использовать дроны большой дальности, защищенные от помех, которые управляются с помощью оптоволокна. Враг применяет их, чтобы угрожать логистике Украины.

В то же время эксперт Анатолий Храпчинский отмечал, что российские оккупанты увеличивают количество баллистики, которая запускается по территории Украины. По его словам, это связано с тем, что враг использует большое количество целей, он активно собирает разведывательные данные и понимает, где могут быть наши слабые места.

