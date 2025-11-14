Погибший отец был болен онкологией.

Мужчина, который потерял двух родителей из-за ночной атаки россиян на Киев, рассказал в комментарии Telegraf, что они приехали в столицу всего пять дней назад.

"Они летом жили в селе. Ждали отопительный сезон, чтобы приехать. Решили поехать зимовать в Киев. Пять дней как приехали. И нам сегодня ночью позвонили, что был прилет и что нельзя дом открыть. Мы взяли ключи, приехали. И когда я зашел, то понял. Там стены нет, по пояс завалено. Уже потом сказали... что мать погибла на месте", - сказал мужчина.

Он добавил, что сейчас спасатели работают на месте российской атаки по многоэтажке.

"Я попал сразу. И потом поднялся, когда немного потушили. Мне противогаз дали сначала противогаз. Там нельзя зайти, заходишь, завалено все. Стены нет в соседнюю квартиру и верхняя панель лежит там, где кровать... Мы ждем, пока их достанут. Потом будем дальше что-то делать. Отец был онкобольной, я за ним ухаживал", - добавил мужчина.

Российская атака по Киеву: что известно

В ночь на 14 ноября российские оккупанты нанесли очередную массированную атаку по Украине. Под ударом оказалась столица. По словам президента Владимира Зеленского, РФ запустила по Украине около 430 дронов и 18 ракет.

В результате атаки пока известно о четырех погибших, десятки людей пострадали. По словам президента, среди раненых дети и беременная женщина. Он отметил, что из-за российского удара пострадали десятки многоэтажек в Киеве.

