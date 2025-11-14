В частности, было сбито 405 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов.

В ночь на 14 ноября россияне нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.

Как сообщили в Воздушных силах, в целом радиотехническими войсками выявлено и осуществлено сопровождение 449 средств воздушного нападения - 19 ракет (13 из них - "баллистика") и 430 БПЛА различных типов (около 300 - "Шахеды").

В частности:

430 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов) с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - АР Крым;

3 аэробаллистические ракет Х-47М2 "Кинжал" (из Рязанской обл. - РФ);

1 противокорабельную ракету "Циркон";

6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр (с ВОТ АР Крым/акватории Черного моря);

9 баллистических ракет Искандер-М/КN-23 (из Брянской обл.).

"Основное направление удара - город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесская, Полтавская и Черкасская области. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 419 воздушных целей:

405 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов;

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

6 баллистических ракет Искандер-М/КN-23;

6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр.

В Воздушных силах проинформировали, что зафиксировано попадание ракет и 23 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 44 локациях.

Ночная атака оккупантов

Как сообщал УНИАН, ночью и Россия массированно атаковала Киев и область дронами и ракетами, есть попадания во многих районах, в том числе в многоэтажки. Есть погибшие и более 20 пострадавших в Киеве и 6 в области.

В Киеве в результате удара пострадали около 30 жилых домов в Днепровском, Подольском, Шевченковском, Соломенском, Голосеевском, Святошинском, Дарницком, Деснянском и Оболонском районах.

По словам президента Владимира Зеленского, это специально просчитанная атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре.