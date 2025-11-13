Недостаток большинства систем ПВО является ключевой проблемой того, что все же что-то долетает.

Российские оккупанты увеличивают количество баллистики, которая запускается по территории Украины. Именно поэтому нам нужно больше систем противовоздушной обороны. Об этом заявил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью "Украинскому радио".

"Враг использует большое количество воздушных объектов. А во время этого массированного обстрела (8 ноября) было применено 32 баллистические ракеты. Это очень важный аргумент, потому что на самом деле враг увеличивает количество баллистики, которая запускается по территории Украины", - отметил он.

Эксперт привел пример, что в октябре только ракет "Искандер-М" было выпущено по территории Украины около 95-ти.

"И здесь важно понимать, что, например, в зоне ответственности и работы средств противовоздушной обороны Patriot, эффективность этих систем составляла 67%. Это не совсем "вау", потому что если бы это было 70-80%, то тогда бы можно было сказать, что это гарантированно качественная работа систем ПВО", - отметил Храпчинский.

По его словам, это связано с тем, что враг использует большое количество целей, он активно собирает разведывательные данные и понимает, где могут быть наши слабые места. Он пояснил:

"Понимая, например, что стоит система ПВО где-то на Киевщине и у нее есть только 2 пусковых установки, враг понимает, сколько там может пройти ракет. То есть сколько ракет будет перехвачено, а сколько просто не смогут перехватить, потому что время на перезарядку или развертывание не позволит сделать это. Поэтому враг использует эти слабые места и поэтому за счет количества пробивает нашу противовоздушную оборону".

Храпчинский добавил, что то же самое касается и "Шахедов". Условно говоря, стоит мобильная огневая группа, которая может работать в одном направлении по одному "Шахеду", который летит.

"А представьте себе, если летит с нескольких направлений. Недостаточно просто средств, которые могли бы работать одновременно по этим "Шахедам". Поэтому именно недостаток большинства систем ПВО является ключевой проблемой того, что все же что-то долетает. Именно поэтому президентом было заявлено, что Украине нужно еще 27 систем Patriot. Именно поэтому говорится о поиске решений против "Шахедов", потому что их очень большое количество и сбивать "Шахеды", например, дорогими ракетами - это расточительство", - рассказал авиаэксперт.

Как сообщал УНИАН, Россия занимается модернизацией своих воздушных средств нанесения поражения. Генерал-лейтенант, заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 годов), основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказывал, что россияне модернизировали свои баллистические ракеты "Искандер" и "Кинжал", модифицировали программное обеспечение, что позволило выполнять задачи на маршрутах и маневры стали более эффективными, что значительно усложнило действия наших зенитно-ракетных комплексов.

Эксперт отметил, что россияне чаще начали поднимать в воздух МиГ-31, что, вероятно, связано с тем, что они обучают пилотов применять ракеты. При этом он добавил, что состояние бомбардировщиков у россиян достаточно плохое, в частности, их ресурс уменьшается, запчасти уже не могут производить.

