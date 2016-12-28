Блокада "Л/ДНР": Тука рассказал, как его караулили инициаторы акции

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как выяснилось, это группа людей, которые инициировали "блокаду" оккупированного Донбасса.

По словам Туки, несколько человек снимали на видео разговор. Кроме того, многие из них путают "борьбу с контрабандой" и "полную блокаду".

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"Одни говорили, что они готовы к согласованным действиям с властью, в то время как другие говорили, что они не хотят никому подчиняться", - заявил он.

"Я остаюсь убежденным в том, что этими людьми управляют и манипулируют. Делают это политиканы, в частности - Константин Гришин (Семен Семенченко)", - подчеркнул Тука.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что никаких импровизированных блокпостов в зоне проведения антитеррористической операции с целью экономической блокады Донбасса без решения государства не будет.