Блокада "Л/ДНР": Тука рассказал, как его караулили инициаторы акции
После эфира на одном из телеканалов заместителя министра по делам оккупированных территорий Георгия Туку возле выхода ждала группа людей в камуфляже.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Как выяснилось, это группа людей, которые инициировали "блокаду" оккупированного Донбасса.
По словам Туки, несколько человек снимали на видео разговор. Кроме того, многие из них путают "борьбу с контрабандой" и "полную блокаду".
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"Одни говорили, что они готовы к согласованным действиям с властью, в то время как другие говорили, что они не хотят никому подчиняться", - заявил он.
"Я остаюсь убежденным в том, что этими людьми управляют и манипулируют. Делают это политиканы, в частности - Константин Гришин (Семен Семенченко)", - подчеркнул Тука.
Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что никаких импровизированных блокпостов в зоне проведения антитеррористической операции с целью экономической блокады Донбасса без решения государства не будет.