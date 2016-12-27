Турчинов о блокаде Донбасса: без решения государства никаких импровизированных блокпостов не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после торжественного вручения сертификатов и ключей от квартир 58 семьям военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии.

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«У нас не может быть на фронте хаоса и анархии. Военные должны выполнять приказы своего командования. Только так мы можем защитить страну», – подчеркнул Турчинов.

«Те, кто сам себе поставил задачу и побежал ее реализовывать, – они будут дестабилизировать ситуацию. Будет принято решение блокировать – значит, будут блокировать. Не будет такого решения верхового главнокомандующего – значит, этого делать никто не будет», – заявил секретарь СНБО.

«Тем, кто попытается сам делать какие-то там импровизированные блокпосты в зоне проведения антитеррористической операции – этого не будет, я сразу могу вам сказать», – подчеркнул Турчинов.

Напомним, 26 декабря истек срок ультиматума, который объявили российским наемникам "ЛНР/ДНР" ветераны АТО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Семен Семенченко.

"Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями, на которой наживают миллионы как вожаки т. н. ДНР/ЛНР, так и "украинские" олигархи и чиновники", - говорится в его сообщении.