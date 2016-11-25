ОБСЕ в ноябре зафиксировала наибольшее количество нарушений "режима тишины" на Донбассе с 2014 года

Об этом говорится в заявлении временного поверенного, заместителя главы миссии США при ОБСЕ Кейт Бернс, с которым она выступила 24 ноября на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Ситуация на востоке Украины продолжает ухудшается. В середине ноября нарушения режима прекращения огня достигли наибольших уровней с момента начала работы Специальной мониторинговой миссии в 2014 году. Кроме того, СММ зафиксировала на прошлой неделе наибольшее количество нарушений (режима тишины) из тяжелого вооружения, в том числе из ракетных систем залпового огня. Объединенные российско-сепаратистские силы продолжают быть ответственными за большинство нарушений режима прекращения огня. Мы призываем все стороны полностью выполнять Минские соглашения, особенно на территории, которая контролируется объединенными российско-сепаратистскими силами", - сказала Бернс.

Также она отметила, что наряду с резким увеличение количества боевых действий наблюдаются угрозы и агрессивные действия в отношении наблюдателей СММ. В течение последних двух месяцев зафиксировано девять подобных инцидентов. В связи с этим дипломат подчеркнула, что боевики ни разу не ответили должным образом за такие действия. Этого не произошло даже после встречи наблюдателей миссии с одним из главарей боевиков.

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"Это неприемлемо. Россия и сепаратисты, которых она поддерживает, должны признать свою ответственность за такое поведение и запретить запугивание и угрозы в адрес наблюдателей", - заявила Бернс.

Также дипломат обратила внимание на то, что потери среди гражданского населения продолжают расти одновременно с ухудшением ситуации безопасности на Донбассе.

"Специальная мониторинговая миссия подтвердила информацию о 365 жертвах среди гражданских в 2016 году на текущий момент", - сообщила Бернс.

Она отметила, что сдержанность в действиях сторон необходима для того, чтобы предотвратить нанесение вреда гражданскому населению в зоне конфликта.

"Соединенные Штаты снова повторяют свой призыв ко всем сторонам убрать их силы из гражданских районов. Мы благодарим Украину за ее готовность сделать это...", - заявила Бернс.