Миссия ОБСЕ назвала 5 горячих точек на Донбассе, где ухудшилась ситуация с безопасностью

Об этом говорится в недельном отчете миссии по состоянию на 23 ноября, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В течение двух последних недель ситуация с безопасностью вдоль линии соприкосновения на востоке Украины существенно ухудшилась", - заявили в миссии.

"Случаи боевой активности были сосредоточены в пяти основных горячих точках, а именно: в районе Авдеевки, Ясиноватой, Донецкого аэропорта, в районе Новозвановки, Калинового, Веселогоровки, Троицкого, на юго-восток и восток от Светлодарска, в восточной и северо-восточной частях Мариуполя, а также на западной окраине Горловки", - сообщили наблюдатели.

Вместе с тем, по их данным, запрещенное Минскими договоренностями вооружение продолжает использоваться в больших количествах. В частности, миссия отметила резкое увеличение количества случаев применения танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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"Стороны продолжают подвергать опасности мирных жителей, обстреливая населенные пункты, а также районы вблизи дорожных коридоров. Размещение вооружения и техники возле объектов жилой недвижимости и гражданской инфраструктуры также представляет угрозу жизни мирного населения", - говорится в отчете.

Также в миссии напомнили, что в связи с недавним резким усилением интенсивности боевых действий на востоке Украины глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан призвал стороны проявить максимальную сдержанность и обеспечить полное и устойчивое прекращение огня.