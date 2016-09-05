Сутки в АТО: боевики 20 раз обстреляли украинские позиции, в целом сохраняется "тишина"

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 20 раз открывали огонь по позициям украинских подразделений. Об этом говорится в сводке штаба АТО по состоянию на шесть утра 5 сентября, размещенной на странице Facebook.

Читайте такжеБоевики проводили провокационные обстрелы, но тяжелое вооружение не применяли

Так, на Донецком направлении провокационные обстрелы со стороны российско-оккупационных войск из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия произошли в Верхньоторецком. А из гранатометов и стрелкового оружия стреляли в направлении позиций сил АТО вблизи Авдеевки и Ясиноватой. Также Авдеевку обстреляли из 82-мм миномета. Кроме того, вблизи Авдеевки была зафиксирована снайперская активность, а позиции украинских военных возле Водяного, Павлополя, Талаковки и Марьинки были обстреляны из стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении вблизи Широкино, в девять утра, противник обстрелял позиции Вооруженных сил Украины из боевой машины пехоты и стрелкового оружия, также применялись гранатометы. Кроме того, вблизи Марьинки наблюдалась снайперская активность.

На Луганском направлении боевики обстреляли из стрелкового оружия Новоолександровку.

Кроме того, на Мариупольском направлении обнаружено 2 БПЛА противника. "Один на высоте 500 метров двигался в направлении Водяного и Коминтерново, другой - в направлении Водяного и Дзержинского на высоте 600 метров. Огонь не открывался", - сказано в сообщении.

"В целом, обстановка в районе проведения АТО характеризуется соблюдением "режима тишины" за исключением единичных вооруженных провокаций со стороны противника", - подытожили в штабе.

Напомним, "режим тишины" на Донбассе введен с 1 сентября. Однако первые провокационные обстрелы со стороны боевиков начались вечером того же дня.