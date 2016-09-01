Конец "тишины": за сегодня зафиксировано уже 6 обстрелов сил АТО оккупантами

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18:00.

Как отмечается в сводке, сегодня с полуночи до 10:00 в районе проведения АТО сохранялся режим тишины.

"А уже после десяти часов утра было зафиксировано неприцельную стрельбу из крупнокалиберного пулемета в сторону поселка Луганское. С 12:00 начала поступать информация о применении станковых противотанковых гранатометов по Троицкому и Невельскому. В частности, защитников Авдеевки обстреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия", - сообщили в штабе.

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По оперативной информации, на передовых позициях незаконных вооруженных формирований находились журналисты российских телевизионных каналов для возможной фиксации "нарушения украинской стороной режима тишины".

"Вооруженные силы Украины на провокации не отвечают, огонь в ответ не открывают и выполняют приказ президента Украины – верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины и неуклонно придерживаются Минских соглашений", - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, ранее по итогам видеоконференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе с представителями боевиков сообщалось, что по состоянию на 15:00 четверга на линии соприкосновения "режим прекращения огня в основном соблюдается".