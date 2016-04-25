В Станице Луганской обстреляли отделение полиции (фото)

Как говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции в Луганской области, вчера около 21:30 неизвестные лица из стрелкового оружия обстреляли здание Станично-Луганского отделения полиции.

Жертв и пострадавших нет.

В результате обстрела повреждены окно и дверь в кабинете отдела кадрового обеспечения отделения полиции, а также прострелена документация.

С места происшествия изъято 7 гильз калибра 5,45 мм.

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Данный факт зарегистрирован, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.258 (террористический акт) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, также вчера с 21:00 до 24:00 из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в очередной раз боевики вели обстрел пешеходного пункта пропуска и железнодорожного моста в Станице Луганской.