Тука: боевики обстреляли в Станице Луганской управление соцзащиты и пункт пропуска

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, огонь велся со стороны памятника князю Игорю (территория подконтрольная так называемой «ЛНР») на правом берегу Северского Донца.

Еще один обстрел зафиксирован сегодня утром в районе КПВВ из стрелкового оружия, говорится в сообщении.

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Кроме того, российские наемники обстреливали позиции украинских военных в районе города Счастье из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Также был обстрел в 16:00 в Попаснянском районе из подствольных гранатометов.

«В результате обстрелов в Станице произошло попадание в районное управление социальной защиты населения и территориальный центр соцобслуживания, вследствие чего разбиты окна. Информация о пострадавших не поступала», - сообщил руководитель Луганской ОВГА Георгий Тука.