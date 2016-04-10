В минувшие сутки в зоне АТО ранены 6 украинских военнослужащих
12:58, 10 апреля 2016Война
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На протяжении минувших суток в зоне проведения Антитеррористической операции погибших среди украинских военных нет, 6 получили ранения.
В результате боевых действий погибших среди украинских военных нет / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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“За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, шестеро были ранены”, - сказал Мотузяник.
По его словам, 4 военнослужащих были ранены в результате вражеских обстрелов под Авдеевкой, еще 2 - в результате подрыва грузовика на фугасе под Новгородским.
Как сообщал УНИАН, количество обстрелов позиций сил АТО рекордно выросло: за сутки боевики 91 раз открывали огонь.
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