В минувшие сутки в зоне АТО ранены 6 украинских военнослужащих

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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“За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, шестеро были ранены”, - сказал Мотузяник.

По его словам, 4 военнослужащих были ранены в результате вражеских обстрелов под Авдеевкой, еще 2 - в результате подрыва грузовика на фугасе под Новгородским.

Как сообщал УНИАН, количество обстрелов позиций сил АТО рекордно выросло: за сутки боевики 91 раз открывали огонь.