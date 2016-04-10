Количество обстрелов позиций сил АТО рекордно выросло: за сутки боевики 91 раз открывали огонь

Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО, российские наемники 91 раз вели огонь из вооружения танка, минометов разных калибров, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

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В частности, как отмечается, огневые удары из оружия калибра 120 и 82-миллиметра наносились врагом 11 раз по Авдеевке одновременно с трех направлений, а именно: Минерального, Ясиноватой и Яковлевки.

"По украинским защитникам Широкино боевики стреляли 12 раз исключительно со стороны Саханки. Также огневые удары из минометов были нанесены в направлении опорных пунктов Вооруженных Сил Украины в районах Новотроицкого, Талаковки и Павлополя", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, танки незаконные вооруженные формирования применили в районе оборонительных позиций Луганского, где по нашим подразделениях осуществлено 15 выстрелов из калибра 125 мм.

"Следует заметить, что больше половины случаев нарушения режима тишины боевиками было совершено в период с 17 до 24 часов, когда наблюдателей ОБСЕ нет вблизи линии разграничения. Несмотря на натиск врага подразделения сил АТО продолжают контролировать ситуацию", - подчеркнули в пресс-центре.

В сообщении также отметили, что за указанный период ВСУ вынуждены были 17 раз открывать огонь в ответ.