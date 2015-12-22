Из списка в 762 человека была установлена судьба 63 пропавших без вести людей на Донбассе - Геращенко

Об этом уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

"О важном: после передачи нами списков пропавших без вести Международному комитету Красного Креста, началась наконец проверка информации об этих людях. Из 762 человек, согласно полученной сегодня от ОРДО и ОРЛО информации, установлена судьба 63 из них (некоторые детали требуют проверки, но важно, что процесс пошел). Судьба 699 устанавливается", - заявила Геращенко.

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Она отметила, что это важная информация для семей, ожидающих информацию о родных.

"Я очень надеюсь, что привлечение МККК будет способствовать поиску людей и идентификации погибших. Также представители ОРДО и ОРЛО пообещали решить вопрос доступа миссии МККК в незаконно удерживаемым. Мы давно добиваемся такого доступа, чтобы исключить негуманное обращение с пленными", - добавила представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы.

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Геращенко рассказала, что украинская сторона представила полную информацию о работе по освобождению всех пленных. Она напомнила, что согласно уточненной информации от СБУ в этом списке находится 140 украинцев, среди которых много с тяжелыми ранениями и болезнями.

"Мы не оставляем усилий относительно освобождения героев еще в этом году и работаем в этом направлении. Очень хотим позитивных новостей для семей наших героев, думаю, шанс есть. Хотя все очень трудно: продолжается попытка занизить количество заложников со стороны боевиков, нет конкретики по освобождению, конкретной даты", - заявила Геращенко.

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Представитель Украины отметила, что на каждой Минской встречи рассматривается и вопрос освобождения украинских пленных, содержащихся на территории Российской Федерации. "Минские соглашения будут выполнены только тогда, когда Надежда Савченко, Олег Сенцов и все наши герои, которые удерживаются в РФ, будут в своих семьях, будут на свободе", - подчеркнула она.