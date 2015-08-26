Экс-депутат об Иловайской трагедии: Муженко и Назаров получили гарантии неприкосновенности

Проблемы в организации защиты государства, в том числе и возникновение Иловайской трагедии, существуют из-за невыполнения властью закона "Об обороне Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции высказал бывший народный депутат, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады (в парламенте VII созыва) по расследованию Иловайской трагедии Андрей Сенченко.

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"Из-за невыполнения закона "Об обороне" были и остаются фундаментальные проблемы в организации обороны страны. Этот закон предусматривает 6 признаков агрессии, а ст. 1 закона говорит, что, если хоть один признак существует - необходимо вводить военное положение. У нас сейчас есть 5 таких признаков. То есть, есть все основания для военного положения", - отметил Сенченко.

Он добавил, что сегодня ни один из чиновников не признал свою вину за Иловайскую трагедию, не взял на себя ответственность за неудачный выход войск из окружения.

По словам Сенченко, руководство Вооруженных сил игнорирует вызовы на допросы к следователям военной прокуратуры.

"Следователи прокуратуры мне говорили, что Муженко (начальник Генерального штаба ВСУ генерал-полковник Виктор Муженко), Назаров (генерал Виктор Назаров) и другие просто игнорируют вызовы на допрос. Такое их поведение обусловлено тем, что они получили гарантии неприкосновенности", - заявил Сенченко.

Также он отметил, что до сих пор продолжаются манипуляции с количеством погибших во время выхода из Иловайского котла.

"Чаще всего называют цифру потерь только при выходе из котла. Но в понимании нашей ВСК потери во время этих событий - это не только выход из котла, их следует учитывать с 23 июля по 24 августа в секторе "Д", когда сектор был ликвидирован. События от 23 июля обусловили окружение наших войск 24 августа: задумка Генштаба была - закрыть границу, но не хватило сил. И тогда возникает вопрос: какой смысл было в течение месяца держать наших военных на 140-м км границы, если в Изварино был незащищенный участок?", - заявил Сенченко.

Он добавил, что, учитывая вышеизложенное, косвенно можно определить количество погибших - до тысячи человек.

Как сообщалось, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском в Донецкой области.

Российские военные обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

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Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, ранены 249, 128 взяты в плен и 158 пропали без вести.

По информации военной прокуратуры, общее количество боевиков и войск РФ во время боев под Иловайском превышало 16 тыс. человек,

14 августа главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что для расследования Иловайской трагедии и установления виновных нужно еще несколько месяцев, чтобы получить общую оценку театра боевых действий в период июнь - начало сентября 2014 года.