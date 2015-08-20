Матиос обнародовал список военных и милиционеров, погибших во время Иловайской трагедии

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

«На днях наступят скорбные дни, снова прольются ежедневные слезы матерей и родных по своим детям, родителям и братьям, ведь эти настоящие Герои погибли под Иловайском за Украину. Элита и дух нашей нации, земля вам пухом и вечная память в наших сердцах. Еще 156 этих Героев не опознаны (медики сохранили ДНК), 158 - считаются пропавшими без вести (список пропавших без вести, учитывая возможное их пребывания в заложниках боевиков не печатаем). Сухие цифры следствия, море человеческих слез, вечное горе Родины», - подчеркнул Матиос.

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С полным списком погибших во время трагических событий под Иловайськом можно ознакомиться здесь.

Как сообщалось, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области.

Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 военных, 249 были ранены, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести.