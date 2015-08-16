Уменьшив использование реактивной артиллерии, боевики за сутки более 130 раз обстреляли позиции сил АТО - штаб

Об этом сообщили в пресс-центре АТО на своей странице в Facebook.

Уже традиционно наибольшая активность боевиков с 18 часов и до полуночи фиксировалась на Донетчине. Именно в это время со 120-миллиметровых минометов наемники вели огонь по позициям сил АТО в поселках Водяное, Новгородское, Красногоровка, Новомихайловка, Пески, Марьинка, Опытное.

"Кроме того, около 21 часа по Авдеевке и Первомайском, а в 22.10 по Троицкому била вражеская 122-миллиметровая артиллерия. Не прошла сегодняшняя ночь и без реактивной артиллерии. В 21.53 на опорном пункте в Опытному, а в 22 по Авдеевке оккупанты применили "Грады", - говорится в сообщении штаба.

На Артемовском направлении с 10 вечера российско-террористические группировки вели огонь из артиллерии калибра 152 миллиметра по украинским позициям в населенных пунктах Веселая Долина, Зайцевое, Кодема. Также под огнем 120-миллиметровых минометов дважды оказалось Золотое.

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В районе Мариуполя около 22 по Талаковке, а в 23.10 по Старогнатовке била 122-миллиметровая артиллерия противника. Кроме того, в 22.30 боевики обстреляли позиции сил АТО в Старогнатовке с БМ-21 «Град». А почти в 9 вечера из минометов вели огонь по мирным зданиях в Чермалику.

"На Луганщине в конце суток преступники обстреляли из 120-миллиметровых минометов и гранатометов Станицу Луганскую", - заявили в пресс-центре.

В целом на протяжении прошлых суток - 15 августа - незаконные вооруженные формирования 136 раз нарушили режим прекращения огня. 13 раз наемники применяли артиллерию, 61 – минометы, 4 – реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», 65 – гранатометы и стрелковое оружие.

После полуночи, 16 августа, огневая активность противника продолжилась в районе Донецка.