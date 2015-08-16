ОБСЕ: В "ДНР" заявили о передислокации систем "Град" на территорию Донецка

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщила, что в группировке "ДНР" заявили о передислокации систем "Град" на территорию города Донецка, передает радио Свобода.

Как информирует Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине, ее наблюдатели посетили в пятницу, 14 августа, в оккупированной части Донецкой области несколько пунктов хранения тяжелых вооружений, к которым те должны были быть отведены от линии контакта согласно Минских договоренностей.

"В одном из этих пунктов член группировки "ДНР", признанного в Украине террористическим, сообщил наблюдателям ОБСЕ, что 11 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" калибра 122 миллиметра переведены оттуда в Донецк. При этом на данный пункт хранения наблюдателей не впустили", - отметили в миссии.

"И Украина, и западные страны много раз обвиняли совместные сепаратистско-российские силы в оккупированной части Донбасса в том, что они располагают тяжелые вооружения в жилых кварталах населенных пунктов и оттуда обстреливают украинские позиции и населенные пункты на свободной части Украины", - отмечают наблюдатели ОБСЕ.

По их словам, об этом широко пишут в соцсетях жители оккупированных территорий, подтверждая свои слова видеозаписями. Боевики же, со своей стороны, или отрицают это, или обвиняют украинскую сторону в провокациях. Россия вообще отрицает свою причастность государства к событиям в части Донбасса.

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"На линии контакта сторон конфликта в части востока Украины, по последним пока Минскими договоренностями, еще с середины февраля должен быть действующий режим прекращения огня, а тяжелые вооружения должны быть отведены. И обстрелы и боевые действия, в том числе с применением "отведенных" тяжелых вооружений, продолжаются, а в последние дни резко усилились. Обе стороны обвиняют в нарушениях друг друга", - отмечают в миссии.