Прошедшие сутки на Донбассе обошлись без жертв среди военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Ни один украинский военный не погиб, и только двое получили ранения», - сказал он.

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Напомним, в пятницу, 14 августа, в зоне АТО, огневая активность противника была наибольшей за последние месяцы. В целом, в течение минувших суток боевики 175 раз нарушали режим прекращения огня.