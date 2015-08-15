Прошедшие сутки на Донбассе обошлись без жертв среди военных
13:39, 15 августа 2015Война
1075
За последние сутки в зоне проведения анти-террористической операции на востоке Украины были ранены двое украинских военнослужащих, погибших в рядах сил АТО нет.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«Ни один украинский военный не погиб, и только двое получили ранения», - сказал он.
Читайте такжеВ поселке под Мариуполем горят дома из-за обстрела боевиков - сектор "М"
Напомним, в пятницу, 14 августа, в зоне АТО, огневая активность противника была наибольшей за последние месяцы. В целом, в течение минувших суток боевики 175 раз нарушали режим прекращения огня.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter