Пушилин считает, что жители оккупированного Донбасса могут начать массово обращаться за паспортами РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в одном из государственных российских информагентств.

«Говорить о каких-то сроках или о каких-то намерениях, закрепленных каким-то документом, пока нельзя. Но не исключен и такой вариант, что будет массовое обращение граждан Донецкой и Луганской «народных республик» в Российскую Федерацию за выдачей паспортов», - сказал Пушилин, отвечая на вопрос, когда начнется массовая раздача российских паспортов.

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По его словам, молодые люди не могут получить паспорта Украины при достижении 16 лет, а люди при достижении возраста 25 или 45 лет не могут вклеить в паспорта фотографии, что делает эти документы недействительными.

«Это серьёзная проблема, но говорить о свершившимся факте и конкретных датах пока не приходится. Есть ряд других вариаций, как можно выходить из этой ситуации, но они пока находятся в режиме обсуждения», - сказал Пушилин.

Как известно, Россия уже опробовала такой алгоритм захвата территорий других стран. В непризнанных образованиях Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия после вооруженного конфликта, инспирированного Кремлем, начинали массово раздавать российские паспорта, после чего вводилась российская армия под видом «миротворцев» для «защиты российских граждан».