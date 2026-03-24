Бомба AASM Hammer получила смертоносную модернизацию: Украина может протестировать ее одной из первых

Французская компания Safran представила комбинированную головку самонаведения LIR.

Высокоточная дальнобойная бомба AASM Hammer, используемая Воздушными силами ВСУ для ударов по оккупантов, получила улучшение в виде новой комбинированной головки самонаведения LIR от компании Safran. Она успешно прошла испытания и была квалифицирована французским агентством по оборонным закупкам, Direction générale de l'armement (DGA).

Defense Express пишет, что "вполне ожидаемо" некоторые решения, в частности, и улучшенные бомбы AASM Hammer могут быть протестированы в условиях полномасштабной войны в Украине. Новая версия бомбы, как сообщается, должна встать на вооружение уже в 2027 году.

Головка самонаведения LIR - что о ней известно

Главная особенность модуля LIR заключается в его гибридной архитектуре. Если раньше заказчику приходилось выбирать между разными типами наведения под конкретную задачу, то новая ГСН объединяет их все в одном корпусе:

Тепловизионное наведение (для работы по контрастным целям в любых условиях);

Полуактивное лазерное наведение (для поражения движущихся объектов по внешнему целеуказанию);

Спутниковая навигация (GPS) в связке с инерциальной системой (для работы по координатам в условиях радиоэлектронных помех).

Для сравнения: предыдущие итерации системы Hammer (модули SBU-38, SBU-54 и SBU-64) предлагали лишь частичный набор этих функций. ГСН LIR делает оружие по-настоящему мультизадачным, позволяя пилоту выбирать оптимальный метод поражения цели непосредственно перед сбросом.

В Safran заявляют, что модуль LIR также станет "глазами" для перспективных ракет класса "земля-земля" Thundart. Это совместный проект Safran и MBDA, который позиционируется как французский ответ американским ракетам GMLRS ER. Новая ракета будет способна поражать цели на дистанции до 150 км, обладая при этом ювелирной точностью за счет универсальной системы наведения.

