Урожай будете собирать ведрами: названо лучшее время для посадки огурцов

Дождитесь окончания периода заморозков, прежде чем приступать к работам на огороде.

Сезон посадки овощей уже на пороге, и каждый огородник готовит грядки под главную культуру лета – огурцы. Урожайность зависит не столько от удобрений или выбранного сорта, сколько от времени, когда сажать огурцы.

Эта культура предпочитает теплые температуры, поэтому важно сажать их после того, как минует любая угроза заморозков, рассказывает ресурс Southern Living. Поэтому высаживать рассаду или сеять огурцы без предварительного проращивания нужно через несколько недель после последних заморозков сезона. Идеальная температура почвы – около 20-21ºС.

Помимо большого количества солнца, огурцам требуется много влаги, отмечает автор. Поэтому поливать растения нужно еженедельно, чтобы почва оставалась влажной.

Если вы высаживаете семена огурцов в помещении, лучшее время для этого – за три-четыре недели до последних заморозков, чтобы вы могли пересадить их на открытый воздух уже после этого.

"Чтобы высеять семена непосредственно на открытом воздухе, следует подождать три-четыре недели после даты последних заморозков в вашем регионе, чтобы убедиться, что почва достаточно прогрелась, а ночные температуры стабильно составляют 13°C или выше", – пишет ресурс.

Как сажать огурцы в открытый грунт

В перекопанной земле сделайте углубления или небольшие канавки глубиной 1,5–2 сантиметра. Положите туда семена на определенном расстоянии друг от друга и слегка присыпьте землей. Завершите процесс поливом.

"Поддерживайте почву влажной и регулярно поливайте, пока семена не прорастут. Как только появятся два листа, проредите самые слабые саженцы", – добавляет автор.

Если вы пересаживаете рассаду, выращенную в помещении, убедитесь, что каждый будущий кустик имеет две-три пары настоящих листьев и развитую корневую систему.

А чтобы сохранить влагу и предотвратить появление сорняков, добавьте на землю слой мульчи.

Как правильно поливать огурцы на огороде

Вода имеет решающее значение для овощей. Если влаги в почве будет недостаточно, на хрустящие огурцы и щедрый урожай рассчитывать не стоит.

Ресурс советует поливать огурцы еженедельно – рассчитывайте, чтобы вода просочилась примерно на 2,5 см. Если же прогноз погоды не предвидит дождей, а на улице царит жара, ориентируйтесь на глубину полива до 5 см.

Лучше всего поливать огурцы утром, и под стебель, а не по листьям. Дело в том, что на мокрых листьях могут развиваться грибковые заболевания.

Важна в этом деле и регулярность. Если пропускать полив, огурцы могут потерять свой вкус.

