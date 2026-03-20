Чтобы безвкусные магазинные помидоры стали ароматнее, не кладите их в холодильник.

Каждый, кто покупал в супермаркете томаты не в сезон, знает об их водянистом "картонном" вкусе. Действительно ароматные овощи нужно либо выращивать самим, либо покупать у фермеров по большой цене. Но почему магазинные помидоры безвкусные - не совсем понятно, ведь даже плоды одинакового сорта в магазине гораздо хуже, чем из домашней грядки.

К счастью, не обязательно выращивать плоды самостоятельно, чтобы насладиться их настоящим вкусом. Одна простая хитрость поможет сделать насыщенными и ароматными даже магазинные томаты.

Почему помидоры из супермаркета безвкусные

Томаты, которые продаются в магазинах, практически лишены характерного "помидорного" вкуса. Дело в том, что их намеренно выращивают с упором на транспортабельность и долгий срок хранения. Поэтому у таких плодов плотная кожура без трещин. Однако такой способ селекции привел к тому, что аромат помидоров был утерян. Производителям важнее, чтобы овощи имели хороший товарный вид, а не были вкусными.

Есть еще два фактора, которые влияют на потерю вкуса. Во-первых, томаты на продажу срывают еще зелеными и так развозят по магазинам. При таких условиях отсутствует то, что нужно, чтобы помидоры были сладкими. Томаты не дозревают под солнцем, а просто краснеют внешне.

Во-вторых, до продажи плоды хранят в холодильниках или холодных складах. Мороз подавляет синтез веществ, которые отвечают за вкус. Поэтому купленные помидоры желательно не класть в холодильную камеру, а положить на стол. Но тогда их нужно съесть как можно быстрее, что не всегда возможно.

Как сделать магазинные помидоры вкуснее

Если покупать томаты у фермеров нет возможности, придется ограничиться покупными. В таком случае воспользуйтесь способом, как сделать невкусные помидоры вкусными. Для этого вам понадобятся бананы или яблоки, а также бумажный пакет.

Реализуется метод просто: положите магазинный томат в один пакет с бананом или яблоком, и оставьте на столе на ночь. Эти два фрукта выделяют газ этилен, который ускоряет созревание соседних плодов и делает их очень ароматными. А бумага нужна для того, чтобы удержать вещество внутри и при этом дать доступ к кислороду. Таким образом утром вы получите ароматный и спелый томат, пахнущий солнцем. Главное - не кладите плоды в холодильник, иначе хитрость не сработает.

Есть ещё один способ, как сделать помидоры вкусными. Полейте их очень горячей водой температурой около 60°. Таким образом мы смываем с овоща защитный слой, что не пропускает бактерии и одновременно замедляет созревание. До употребления храните плоды на столе.

Если нет сил "колдовать" над помидорами, а хочется сразу купить вкусные, то в супермаркете берите черри вместо обычных. Они стоят дороже, зато практически не бывают безвкусными. Томаты черри сладкие от природы, даже если выращиваются для магазинов.

Вас также могут заинтересовать новости: