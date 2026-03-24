Кремль выдаст частным военным компаниям оружие для защиты от украинских дронов, - ISW

Россия использует ЧВК для защиты критической инфраструктуры от украинских атак.

Россия обращается к частным военным компаниям (ЧВК) для защиты своей критической инфраструктуры от ударов украинских беспилотников, говорится в отчете Института изучения войны.

Так, 23 марта российский лидер Владимир Путин подписал закон, разрешающий некоторым ЧВК и связанным с ними организациям безопасности получать у Росгвардии стрелковое оружие и боеприпасы боевого назначения для защиты критической инфраструктуры от атак украинских БПЛА. Этот закон распространяется на ЧВК, принадлежащие российским топливно-энергетическим компаниям, стратегическим предприятиям, государственным корпорациям и организациям, защищающим критически важные объекты.

Василий Пискарев, глава Комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией, заявил, что ЧВК уже обеспечивают безопасность более 80 процентов российской топливно-энергетической инфраструктуры, но "ранее полагались на оружие, недостаточно эффективное для отражения ударов".

Видео дня

"Этот закон пытается по крайней мере частично решить проблему, на которую уже много лет жаловались российские военные блогеры, утверждая, что защита критически важной российской инфраструктуры от ударов украинских беспилотников недостаточна", - указывают аналитики.

Кремль также принял осенью 2025 года закон, обязывающий действующих резервистов проходить специальную подготовку по защите критически важной и другой инфраструктуры России, что, по оценке ISW, является частью подготовки Кремля к принудительным призывам резервистов в будущем.

Удары по РФ

22 марта и в ночь на 23 марта ВСУ нанесли удары по важным объектам топливно-энергетической инфраструктуры РФ. Поражен нефтяной терминал "Транснефть – порт Приморск" (Приморск, Ленинградская обл., РФ). По предварительной информации, под удар попал резервуарный парк и нефтеналивная инфраструктура. Также поражен нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим"

А 21 марта украинские дроны посетили Саратовский НПЗ. В результате удара повреждена установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.

Также ранее сообщалось, что Россия планирует обеспечить военно-морские конвои для защиты своих торговых судов, чтобы укрепить оборону так называемого "теневого флота".

Вас также могут заинтересовать новости: