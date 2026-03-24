Военные корабли США обманывают иранские ракеты в воздухе: как это работает

Эсминцы Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки оснащены передовой системой, которая помогает защищать корабли от вражеских ракет.

Об этом сообщает ресурс Wion. Система AN/SLQ-32(V)7 также экономит американским военным миллиарды долларов – вместо пусков дорогостоящих ракет-перехватчиков используется подход "мягкого уничтожения". Угрозы нейтрализуются с помощью направленных электронных помех и глушения сигналов еще на подходе.

"USS Pinckney стал первым эсминцем класса Arleigh Burke, получившим это масштабное структурное обновление. Система имеет характерную, громоздкую рубку, вмещающую высокотехнологичные антенные решетки. Когда приближается противокорабельная ракета, SEWIP Block 3 обнаруживает ее радиолокационную частоту. Затем она выпускает высокофокусированный луч электромагнитной энергии, чтобы ослепить головку самонаведения ракеты, прежде чем она сможет зафиксировать цель", – говорится в материале.

Компания Northrop Grumman отмечает, что эта система использует антенные решетки с активным электронным сканированием (AESA). Военный корабль мгновенно излучает несколько лучей подавления, что позволяет нейтрализовать сразу несколько ракет противника.

Помимо экономии средств, система помогает сохранить имеющиеся запасы ракет, не тратя их на противодействие дронам. Программное обеспечение автоматически решает, использовать ли бортовые средства радиоэлектронного подавления или запускать внешние приманки, чтобы обмануть вражескую цель.

"Передатчики используют компоненты из нитрида галлия, что позволяет им излучать чрезвычайно мощные и точные сигналы радиоэлектронного подавления. Это с точностью до миллиметра пробивает помехи вражеских радаров", – добавляет автор.

С помощью манипуляций с радиочастотами военный корабль США подает ракете ложные данные о местонахождении. В результате цель попадает в океан, а не в само судно.

