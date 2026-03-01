Кремль уже готовит россиян к провалу весенне-летнего наступления, - ISW

Аналитики оценивают, что скорее всего, россияне добьются лишь незначительных тактических успехов ценой больших потерь.

Российская армия уже начала свое весенне-летнее наступление против украинского "пояса крепостей" в Донецкой области, однако при этом в Кремле заблаговременно готовят россиян к незначительным результатам, медленному продвижению и огромным жертвам, пишут аналитики Института изучения войны.

Так, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что Россия направила десятки тысяч военнослужащих в крайне изнурительные пехотные штурмы, в результате которых за четыре дня погибло и было ранено более 6090 человек, что составляет в среднем около 1520 потерь в день. А за последнюю неделю российские войска потеряли в общей сложности 8710 военнослужащих.

"Такой высокий уровень потерь неприемлем, учитывая нынешние темпы набора новобранцев в России, и, вероятно, снизит способность России проводить столь масштабные штурмы в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - подчеркивают аналитики.

ISW оценивает, что российские войска вряд ли захватят "пояс крепостей" в 2026 году и скорее всего, добьются лишь незначительных тактических успехов ценой больших потерь.

"Российские официальные лица уже формируют в информационном пространстве ожидания относительно медленного продвижения и больших потерь, однако один из депутатов Государственной Думы России 23 марта заявил, что во всех войнах есть жертвы, но российские войска постараются минимизировать потери, продвигаясь "неспешно" к Славянску и Краматорску", - отмечают аналитики.

Согласно данным аналитиков ISW, Кремль планирует начать новое наступление в Украине уже с апреля текущего года. Речь идет об использовании на фронте мобилизованных, которые сейчас находятся во временно оккупированном Крыму.

В то же время бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что имеющихся ресурсов россиянам хватит для активных действий лишь до конца летнего сезона.

А экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий прогнозирует, что это наступление станет для россиян последним.

Вас также могут заинтересовать новости: