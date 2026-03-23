Православный праздник сегодня носит интересное народное название - Артемон-дери полоз.

24 марта православные верующие согласно новому стилю украинской церкви отмечают предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы и чтят память Захарии Печерского. Рассказываем, какие традиции и народные приметы связаны с этим днем, что категорически нельзя делать 24 марта и какой сегодня праздник отмечают по старому церковному календарю.

Какой праздник сегодня церковный по новому стилю

24 марта православные чтят память преподобного Захарии Печерского - монаха Киево-Печерской лавры, жившего в XII-XIV веках. По старому стилю святого будут чтить 6 апреля.

Захария подвизался в Дальних пещерах и был известен своим исключительно строгим постом: нередко он ел лишь после захода солнца и питался только травой.

Прославился преподобный даром молитвы - по преданию, он мог изгонять бесов и исцелять душу человека. Благодаря своей праведной жизни Захария был удостоен и другого дара - он мог видеть ангелов. Святые мощи угодника Божия покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

24 марта в новом календаре Православной церкви Украины - предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы.

Накануне великих праздников Церковь устанавливает предпразднство, которое может быть продолжительностью от одного до пяти дней. В храмах в это время начинают звучать праздничные молитвословия и песнопения. Само слово "Благовещение" означает добрую, радостную весть о том, что человеческий род будет освобожден от греха и вечной смерти.

Кого еще почитают сегодня по новому стилю церкви: преподобного Захарию, монаха, святителя Артемия, епископа Солунского, преподобного Якова, епископа Катанского.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по старому стилю

По юлианскому календарю сегодня чтят память святителя Софрония, патриарха Иерусалимского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник согласно старом стилю и о его традициях и запретах.

О чем помолиться, что можно и что нельзя делать сегодня

Накануне Благовещения верующие отправляются в храм - помолиться Деве Марии, попросить покровительства и прощения. Если посетить церковь не получается, можно помолиться дома. Также в церквях в этот день в старину освящали семена для посева.

В народе перед походом в храм существует обычай: нужно всей семьей трижды обойти дом с молитвой - считается, что так можно защитить свое жилище от недоброго.

Поскольку в сам праздник Благовещения любой труд считается грехом, все неотложные дела стараются завершить накануне. Хозяйки делают тщательную уборку в доме, а все ненужные старые вещи принято сжечь.

День в народе называют Артемон-дери полоз: в старину в это время снег уже слеживался и покрывался твердым настом, который безжалостно обдирал полозья саней. Кто не успел пересесть на телегу, тот рисковал остаться без транспорта.

Церковь в этот день призывает воздержаться от сквернословия, лжи, осуждения, зависти и лени. Не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Продолжается Великий пост, постящиеся не употребляют скоромных блюд. Важно помнить, что ограничение в еде - это лишь внешняя сторона поста, куда важнее следить за мыслями, словами и поступками.

По народным поверьям, все дела, связанные с уборкой и тяжелым трудом, нужно завершить до обеда. После полудня не рекомендуется:

стирать, убирать и шить - это к болезни;

заниматься рукоделием - можно пораниться;

ссориться с родственниками и повышать голос на детей - в дом придут печаль и семейные проблемы;

устраивать шумные посиделки - счастье из дома уйдет.

Также не советуют пересчитывать деньги и заниматься финансами - это к бедности.

Погодные приметы на 24 марта

Наши предки внимательно наблюдали за природой и по приметам дня судили, какой будет погода весной и летом:

ночь теплая - весна наступит дружно;

жаворонок поет - к теплу;

выпала роса - жди хорошего урожая проса, а если пошел снег - к урожаю гречки;

дождь на Артемона - будет хороший корм скоту.

Говорят, что если сегодня день теплый - весна будет погожей, а лето придет раньше срока.

