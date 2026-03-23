Графики на 24 марта: будут ли отключать свет во вторник

Причиной частичных ограничений на потребление электроэнергии является вооруженная агрессия РФ.

Во вторник, 24 марта, в большинстве регионов Украины с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений. Также с 06:00 до 24:00 будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщило "Укрэнерго".

"Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему", – говорится в сообщении компании.

Там добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в регионе.

Ситуация в украинской энергетике – главное

По информации УНИАН, в субботу, 21 марта, в Киеве наблюдались перебои с электроснабжением и водой. В городской государственной администрации объяснили, что это произошло из-за аварийной ситуации. В то же время в сети писали о критически низком уровне напряжения на Левом берегу – в отдельных районах показатели падали до двузначных значений.

Напомним также, что в результате недавних российских ударов Чернигов и значительная часть области остались без электроснабжения. Повреждения получил важный энергетический объект в Нежинском районе. В результате без света оказались около 430 тысяч абонентов в Нежинском, Прилуцком и Черниговском районах.

