Трамп начал переговоры с Ираном под давлением союзников, - Bloomberg

Дипломаты и трейдеры сомневаются в том, что переговоры могут привести к реальному соглашению.

Решение президента США Дональда Трампа отказаться от угрозы уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана и начать переговоры было принято после того, как союзники США и страны Персидского залива в частном порядке предупредили его об опасностях, связанных с выполнением этой угрозы. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что некоторые союзники предупредили Трампа, что война быстро превращается в катастрофу. Региональные партнеры сообщили США, что необратимый ущерб иранской инфраструктуре почти неизбежно приведет к краху государства после окончания конфликта.

Отказ от угроз Ирана также совпал с другим интересом президента: успокоением рынков, потрясенных его заявлениями и продолжающимся конфликтом. Решение Трампа, объявленное незадолго до начала торгов на американском рынке, было частично направлено на устранение этих опасений, как утверждают источники, и немедленно вызвало резкое падение цен на нефть марки Brent и отскок индекса S&P 500 и казначейских облигаций США.

По словам высокопоставленного дипломата, работающего в регионе, в дни, предшествовавшие заявлению Трампа, наиболее активными неофициальными каналами связи с Ираном были каналы, организованные Турцией и Оманом, а также, по словам другого, сообщения передавались через Эр-Рияд, Нью-Дели и Каир. Однако неясно, какое влияние эти обсуждения оказали на решение Трампа.

Другие страны также подтвердили наличие переговоров с США после его угроз. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его правительство было осведомлено о переговорах с Ираном:

"Европейские союзники, в частности, обеспокоены тем, что затяжной конфликт в Иране может означать для ресурсов и внимания, уделяемого войне в Украине".

Тем не менее, министерство иностранных дел Ирана опровергло информацию о каких-либо переговорах между США и Ираном, утверждая, что заявления президента США являются фейковыми новостями, "используемыми для манипулирования финансовыми показателями и нефтяными рынками".

"Устоявшаяся практика Трампа отступать от максималистских угроз, собственная практика Ирана затягивать ядерные переговоры и недавние примеры использования США переговоров с Тегераном в качестве отвлекающего маневра перед новыми военными действиями заставляют дипломатов и трейдеров сомневаться в том, что переговоры могут привести к реальному соглашению", - отмечает Bloomberg.

При этом существует риск того, что пауза может в конечном итоге подтвердить правильность подхода Ирана, особенно если переговоры не увенчаются успехом.

"Это рискует подтвердить в сознании Тегерана, что если он будет угрожать в ответ, особенно энергетической инфраструктуре в регионе, он может заставить США отступить, – сказал Джонатан Паникофф, бывший заместитель начальника национальной разведки по Ближнему Востоку в Национальном разведывательном совете США. - В его представлении Иран не только побеждает, но и совершает действия, которые усиливают его собственное сдерживание".

Война Трампа в Иране

Трампп заявил, что дал распоряжение приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана сроком на 5 дней. Согласно информации, в последние два дня США и Иран провели переговоры об урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

Президент США заявил, что стороны якобы достигли согласия по 15 пунктам, однако конкретно назвал лишь один из них – обязательство Ирана не создавать ядерное оружие.

