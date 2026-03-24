Российский дрон ударил по электропоезду в Харьковской области: есть погибший

Погиб пассажир, а машинист и его помощник получили острую стрессовую реакцию.

Российские захватчики поразили FPV-дроном электропоезд, который находился на станции Слатыне в Харьковской области.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура в Telegram, 24 марта около 05:20 зафиксировано прямое попадание в электропоезд, следующий по маршруту Слатыно – Харьков.

"По предварительной информации, для удара российская армия использовала FPV-дрон, который попал в вагон поезда, находившегося в тот момент на станции Слатыно", – отметили в прокуратуре.

В результате атаки на месте погиб 61-летний пассажир. Кроме того, машинист поезда и его помощник получили острую стрессовую реакцию.

В настоящее время на месте происшествия работают все службы.

Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование. Дело квалифицировано как военное преступление, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Атака РФ на Украину

Сегодня ночью россияне совершили массированную комбинированную атаку по Украине ракетами и дронами. В Полтавской общине двое человек погибли, 11 ранены, повреждены жилые дома и гостиница.

Также Россия нанесла по Запорожью массированный комбинированный удар беспилотниками и ракетами. Один человек погиб, пять – ранены.

Вас также могут заинтересовать новости: